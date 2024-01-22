إحصائيات الرأس الأخضر في بطولة كأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يخوض منتخب مصر لقاء حاسم ضد الرأس الأخصر، في العاشرة مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2023.

وفاز منتخب الرأس الأخضر في أول جولتين من البطولة، في المباراة الأولى ضد غانا 2-1، الثانية ضد موزمبيق 3-0.

ويشارك منتخب الرأس الأخضر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 للمرة الرابعة في تاريخه، بالتحديد في نسخ 2013 و2015 و2021، وفي النسخ السابقة خاض منتخب الرأس الأخضر 11 مباراة، فاز في مباراتين وتعادل في 6 مباريات، فيما خسر 3 مباريات.

وواجه منتخب الرأس الأخضر منتخبين من شمال إفريقيا في كأس الأمم الإفريقية، إذ تعادل مع منتخبي المغرب وتونس 1-1، في نسختي 2013 و2015 على التوالي.

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