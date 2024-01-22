معتمد جمال يبلغ إدارة الزمالك بموقفه حال التعاقد مع مدرب أجنبي

أبلغ معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إدارة الأبيض بموقفه في حال التعاقد مع مدرب أجنبي خلال الفترة المقبلة.

ودخلت إدارة نادي الزمالك في مفاوضات مع أكثر من مدير فني أجنبي خلال الفترة الأخيرة من أجل التعاقد مع أحدهم لقيادة الفريق.

وأكد معتمد جمال في حديثه لإدارة الزمالك، أنه يرفض بشكل نهائي الاستمرار مع الفريق الأبيض، وذلك حال التعاقد مع مدرب أجنبي جديد.

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وشدد جمال، أنه يرفض العودة للعمل في منصب الرجل الثاني مرة أخرى في الزمالك، والأولوية لديه في العمل كمدير فني فقط.

ويترقب المدير الفني الحالي لفريق الزمالك، قرار إدارة الأبيض بشكل نهائي في الساعات المقبلة حتى يحسم مستقبله مع الفريق.

ويستعد الزمالك لمباراة أم صلال القطري في بطولة الوحدة الودية، يوم الأربعاء المقبل الموافق 24 يناير الجاري على ستاد آل نهيان في مباراة تحديد المركز الثالث.