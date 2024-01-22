مدرب موريتانيا يكشف حقيقة تحدي بلماضي ومنتخب الجزائر

كشف أمير عبده المدير الفني لـ منتخب موريتانيا، حقيقة التصريحات التي انتشرت في الساعات الأخيرة، والتي تحدى خلالها منتخب الجزائر ومدربه جمال بلماضي.

ويستعد منتخب الجزائر لخوض قمة عربية خالصة ضد منتخب موريتانيا، في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور مجموعات كأس أمم أفريقيا في نسختها الجارية.

وانتشرت في الساعات الأخيرة، تصريحات على لسان مدرب موريتانيا، والتي قال من خلالها:” على جمال بلماضي تحضير نفسه للمواجهة”.

وأوضح أمير عبده الأمر، وقال في تصريحاته:” لم أتحدى بلماضي وما قيل عني في وسائل الإعلام غير صحيح، مباراة الجزائر جد معقدة وسنواجه لاعبين من الطراز العالي “.

وأضاف مدرب موريتانيا:” لسنا هنا لتوزيع النقاط وسنلعب بكل قوة، الجزائر تبحث عن التتويج ونحن نبحث عن تحقيق أول فوز في الكان “.

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وواصل:” المنتخب الجزائري لم يظهر بوجهه الحقيقي بعد ولن نكتفي بالتفرج، عودة الجزائر في النتيجة مرتين أمام بوركينافاسو دليل على قوتها، تشكيلتنا تملك لاعبين في المستوى بإمكانكم خلق مشاكل كثيرة للجزائر “.

واختتم:” نحضر خطة محكمة للوقوف ند للند مع الجزائر، لم أمر بلماضي بتحضير نفسه للمباراة، بعض الأشخاص همهم فقط البحث عن الإثارة”