النصر السعودي يستهدف التعاقد مع إيميرسون

ياسر رشاد - القاهرة - يستهدف النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية، تعاقده مع الدولي البرازيلي إيميرسون رويال، لاعب توتنهام الإنجليزي.

وكشفت صحيفة "ستاندرد" الإنجليزية، أن إدارة النصر تبحث توفير احتياجات المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، بعدما طلب التعاقد مع البرازيلي إيميرسون خلال الميركاتو الشتوي .

وأوضحت الصحيفة الإنجليزية أن يبحث بقوة التعاقد مع اللاعب البرازيلي، حيث يضع 20 مليون جنيه إسترليني من أجل إنهاء التعاقد مع اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وأكدت "ستاندرد"، أن النصر يرغب في تدعيم الخط الدفاعي لديه، حيث يرى كاسترو أن الفريق ما زال يحتاج لتدعيمات قوية.

الجدير بالذكر أن إيميرسون مرتبط بعقد مع توتنهام الإنجليزي حتى صيف 2026، لكن الفريق السعودي يرغب في شراء عقده خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.