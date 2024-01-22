تشكيل نيجيريا أمام غينيا بيساو في كأس أمم إفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن جوزيه بيسيرو المدير الفني الفرنسي لمنتخب نيجيريا، عن تشكيل النسور أمام غينيا بيساو، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا.

وتنطلق أحداث مباراة نيجيريا وغينيا بيساو،كأس أمم إفريقيا في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت "القاهرة"، اليوم الاثنين.

وتشارك نيجيريا ضمن منافسات المجموعة الأولى في بطولة أمم إفريقيا مع غينيا بيساو، كوت ديفوار وغينيا الاستوائية.

ويحتل منتخب نيجيريا المركز الثاني في سلم ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، فيما يأتي غينيا بيساو في صدارة الأخير بدون نقاط.

تشكيل نيجيريا أمام غينيا بيساو

حراسة المرمى: ستانلي نوابالي.

خط الدفاع: آينا، سيمي آجايي، أوميريو، يوغيلومبا.

وسط الملعب: فرانك أونيكا، أوساي سامويل، جو أريبو.

الهجوم: تشيكويزي، فيكتور أوسيمين، سيمون.