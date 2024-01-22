يوسف أوباما يجري تدريبات تأهيلية قبل مران الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - أجرى يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب نادي الزمالك تدريبات تأهيلية قبل مران اليوم الإثنين على ملعب الشهامة بأبوظبي، استعداداً لمواجهة أم صلال القطري المقبلة في إطار الدورة الودية بالإمارات.

وخاض اوباما التدريبات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وغاب يوسف أوباما عن مباراة الوحدة الودية السابقة بسبب معاناته من إجهاد عضلي، مما دفع الجهاز الفني لإراحته من اللقاء.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره أم صلال القطري يوم الأربعاء المقبل على ستاد آل نهيان في مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة الوحدة الودية.

ويعمل الجهاز الفني لفريق الزمالك على استغلال الفترة الحالية من خلال مباريات ودية لتجهيز جميع اللاعبين خلال فترة التوقف الدولي الحالية، في ظل مشاركة الزمالك في أكثر من بطولة محلياً وأفريقياً.