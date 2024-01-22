أمم إفريقيا.. سونج يعلق على فرص الكاميرون في التأهل

ياسر رشاد - القاهرة - علق ريجوبرت سونج، المدير الفني لمنتخب الكاميرون الأول لكرة القدم، عن فرص الأسود للصعود في كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار 2023.

وأكد سونج أن الانتقادات التي يتعرض لها لا تشعره بالتوتر أم الذعر، مشيرًا إلى أنه يحافظ على الهدوء، كما أنه لا يحب التعليقات.

وأكمل مدرب المنتخب الكاميروني: "بالتأكيد، أنا شخص قاموا بإعلان وفاتي من قبل ولكني مازالت على قيد الحياة".

وأضاف: "الجمهور لا يتقبل فكرة أننا نعيد بناء الفريق منذ فترة طويلة، نحن نتعلم ونصحح أخطاءنا".

وأضاف: "بالتأكيد لابد أن يستمر ذلك لفترة طويلة، إذا لم نفز لا بأس تحدثوا مثلما تشاؤوا".

وأختتم سونج تصريحاته: "اللقاء ضد جامبيا حاسم، فالبتأكيد ندرك ذلك، نعرف أننا نحتاج بالتأكيد للنقاط الثلاث، هدفنا تقديم مستوى جيد".