تعرف على معلق مباراة مصر وكاب فيردي

محمد اسماعيل - القاهرة - ساعات قليلة تفصلنا عن مواجهة المنتخب الوطني المصري مع كاب فيردي في الجولة الختامية من بطولة كأس الأمم الأفريقية،

وتنطلق مباراة مصر وكاب فيردي في العاشرة مساء، بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية.

ويحتاج المنتخب الوطني لتحقيق الفوز من أجل العبور للدور التالي بشكل رسمي، حيث يحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد نقطتين، بينما يحتل منتخب كاب فيردي الصدارة وضمن الصعود بشكل رسمي.

معلق مباراة مصر وكاب فيردي

وتنقل مباراة مصر وكاب فيردي عبر قناة "بي إن سبورتس ماكس 1" الناقل الحصري لمباريات كأس الأمم الأفريقية في الشرق الأوسط.

وتقرر أن يتولى التعليق على المباراة، المعلق المصري علي محمد علي، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

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