أمم إفريقيا.. كوت ديفوار يتأخر أمام غينيا الاستوائية

ياسر رشاد - القاهرة - نجح منتخب غينيا الاستوائية من التقدم على نظيره كوت ديفوار بهدف الشوط الأول، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار 2023.

أحرز هدف غينيا الاستوائية اللاعب إيميليو إنسوي في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول، حيث فشل منتخب كوت ديفوار في العودة في النتيجة خلال المباراة.

وجاءت السيطرة واضحة لكوت ديفوار، حيث جاءت نسبة الاستحواذ كبيرة 70%، مقابل 30% لصالح المنتخب الغيني.

وكان المنتخب الكوت ديفواري، قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: يحيى فوفانا.

خط الدفاع: ويلفريد سينجو، ويلي بولي، إيفان نديكا جيسلان كونان.

خط الوسط: فرانك كيسي، سيكو فوفانا، إبراهيم سنجاريه.

خط الهجوم: كريستيان كوامي، عمر دياكيتيه، نيكولاس بيبي.

بينما بدأ منتخب غينيا الاستوائية المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: جيسوس أوونو.

خط الدفاع: باسيليو ندونج - كارلوس أكابو - ساول كوكو - إستيبان أوبيانج.

خط الوسط: بيكورو - إيبان سالفادور - خوسيه مارشين - خوسيتي ميراندا - بابلو جانيت.

خط الهجوم: إميليو إنسوي.