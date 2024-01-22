أمم أفريقيا.. غرفة ملابس منتخب مصر قبل مواجهة كاب فيردي(صور)

ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل منتخب مصر الأول بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، أمام نظيره الرأس الأخضر ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تقام فى كوت ديفوار وتستمر حتى 11 فبراير المقبل.

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بعض القنوات الناقله لمباراه مصر والراس الاخضر، وتكون ترددها على الاقمار الصناعية كالآتي:

تردد قناة RTB بوركينا فاسو

أضبط تردد القناة: 11900

أكتب القمر الصناعي: يوتلسات 9E.

أضبط معدل الترميز: 27500

أكتب معامل الاستقطاب: افقي

تردد قناة بي ان سبورت bein afcon

أضبط تردد القناة: 12604

أكتب القمر الصناعي: النايل سات

أضبط معدل الترميز: 27500

أكتب معامل الاستقطاب: افقي

تردد القناة الجزائرية الارضية

أكتب التردد: 11680.

أضبط معامل الترميز: 27500.

أكتب معامل الاستقطاب: أفقي.

أضبط معدل تصحيح الخطأ: 5/6.