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أمم أفريقيا.. غرفة ملابس منتخب مصر قبل مواجهة كاب فيردي(صور)

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ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل منتخب مصر الأول بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، أمام نظيره الرأس الأخضر ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تقام فى كوت ديفوار وتستمر حتى 11 فبراير المقبل.

بالصور..غرفة ملابس منتخب مصر قبل مواجهة كاب فيردي

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بعض القنوات الناقله لمباراه مصر والراس الاخضر، وتكون ترددها على الاقمار الصناعية كالآتي:

تردد قناة RTB بوركينا فاسو

أضبط تردد القناة: 11900
أكتب القمر الصناعي: يوتلسات 9E.
أضبط معدل الترميز: 27500
أكتب معامل الاستقطاب: افقي
تردد قناة بي ان سبورت bein afcon

أضبط تردد القناة: 12604
أكتب القمر الصناعي: النايل سات
أضبط معدل الترميز: 27500
أكتب معامل الاستقطاب: افقي
تردد القناة الجزائرية الارضية

أكتب التردد: 11680.
أضبط معامل الترميز: 27500.
أكتب معامل الاستقطاب: أفقي.
أضبط معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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