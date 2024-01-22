أمم إفريقيا.. نيجيريا تتقدم على غينيا بيساو في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم المنتخب النيجيري على نظيره غينيا بيساو بهدف نظيف في الشوط الأول، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2023.

جاء هدف نيجيريا عن طريق أوبا سانجانتي في الدقيقة 36 بالخطأ في مرماه، على الرغم من سيطرة المنتخب الغيني على مجريات الشوط الأول.

ولم ينجح منتخب غينيا بيساو من إحراز هدف التعادل، ليخرج متأخرًا بهدف نظيف أمام نظيهر النيجيري في الشوط الأول.

وكان المنتخب النيجيري قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: ستانلي نوابالي.

الدفاع: آينا، سيمي آجايي، أوميريو، يوغيلومبا.

الملعب: فرانك أونيكا، أوساي سامويل، جو أريبو.

الهجوم: تشيكويزي، فيكتور أوسيمين، سيمون.

فيما جاء تشكيل غينيا بيساو، كالتالي:

حراسة المرمى: مينديز.

الدفاع:ميندسي، لي ، سانفالتي، ناتو.

الوسط: بيكيل، نيتو، فامانا، داليسو، مينديس.

الهجوم : زينهو جانو.