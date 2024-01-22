أمم أسيا.. منتخب لبنان يخسر على يد طاجيكستان ويغادر البطولة

ياسر رشاد - القاهرة - تعرض منتخب لبنان الى الهزيمة على يد نظيره الطاجيكي بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد بن حمد في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى لكأس آسيا.

وو ودع منتخب لبنان بطولة كأس آسيا من دور المجموعات بعد ما احتل المركز الأخير برصيد نقطة، بينما صعد منتخب طاجيكستان إلى دور الـ 16 بعد ما حصد 4 نقاط وحل في المركز الثاني.

ولعب منتخب لبنان مباراتين قبل هزيمة اليوم، الأولى أمام قطر المتصدر وحامل اللقب وخسرها، والثانية مع الصين وتعادل فيها سلبيًا، ولديه نقطة واحدة في رصيده يتذيل بها جدول ترتيب المجموعة بفارق الأهداف خلف منافسه طاجيكستان.