كأس آسيا: الأردن يخسر جهود الروابدة بسبب كسر في أحد الأضلع

الرياص - اسماء السيد - الدوحة: انتهى مشوار لاعب الوسط نور الروابدة في نهائيات كأس آسيا لكرة القدم في الدوحة، بحسب ما أعلن الاتحاد الاردني لكرة القدم الإثنين، بسبب كسر في أحد الأضلع.

وأوضح الاتحاد الاردني على موقعه الرسمي أن الفحوصات الطبية التي خضع لها الروابدة، لاعب وسط سيلانغور الماليزي، صباح اليوم، "أظهرت إصابته بكسر في الضلع السادس، ما يؤكد غيابه عن الملاعب لمدة تتراوح من ثلاثة الى أربعة أسابيع، وبالتالي غيابه عن منتخب النشامى في المباريات المتبقية".

وشارك الروابدة أساسياً في المباراة الأولى للأردن التي انتهت بالفوز على ماليزيا 4 0، وغاب عن المباراة الثانية امام كوريا الجنوبية (2 2) بسبب الإصابة علما أنه حضر المؤتمر الصحافي عشية إقامتها.

ويتصدر منتخب الأردن المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، متساويا مع كوريا الجنوبية بفارق نقطة واحدة أمام البحرين، فيما تحتل ماليزيا المركز الأخير من دون رصيد.

ويخوض الأردن مباراته الثالثة الأخيرة في دور المجموعات الخميس أمام البحرين حيث يحتاج الى التعادل لبلوغ الدور ثمن النهائي مباشرة دون الدخول في حسابات المنتخبات الأربع الأفضل في المركز الثالث.