فوز ريال مدريد يحبط تشافي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لم يكن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، سعيدا عقب الفوز على ريال بيتيس (4-2) الأحد، ضمن الجولة 21 من الدوري الإسباني

وبدا تشافي محبطا من فوز ريال مدريد المثير على ألميريا (3-2)، في مباراة شهدت العديد من الحالات التحكيمية الجدلية، علما بأن الميرنجي كان متأخرا بهدفين قبل أن يفوز في الدقيقة 90+9، ليحافظ على صدارة ترتيب الليجا، بفارق 7 نقاط على البارشا.

واشتكى مدرب ألميريا جازيكا جاريتانو الذي حصل على بطاقة حمراء في وقت متأخر من المباراة، قائلا «هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها شيء من هذا القبيل لي هنا».

من جهته، علق تشافي في مؤتمر صحفي «لقد قلت بالفعل في خيتافي إنه سيكون من الصعب للغاية الفوز بهذا الدوري.