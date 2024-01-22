مدرب ناشئي يد الإسماعيلي: نتمنى تحقيق نتائج جيدة في الدورة المجمعة

ياسر رشاد - القاهرة - عبر محمد عثمان المدير الفنى لفريق كرة اليد مواليد 2010 بالنادي الاسماعيلي عن سعادته بصعود فريقه للدورة المجمعة بعد إنهاء منافسات الدور الأول والثانى بلا هزيمة.

وأضاف في تصريحات للمركز الإعلامي :” استضافة النادى الإسماعيلي للمباريات شىء جيد لاسيما أن الفريق يستعد بكل قوة عقب انتهاء فترة توقف اللاعبين بسبب أداء إمتحانات نصف العام الدراسي من خلال خوض مباريات ودية بمحافظة بورسعيد مع فريقي إستاد بورسعيد وفريق الشرق “.

وتابع :” التدريبات في الوقت الحالي على مدار أربعة أيام أسبوعيا بملعب جامعة قناة السويس قبل أن يتم نقلها إلى صالة مركز شباب الشيخ زايد”.

وأنهى تصريحاته :” اللاعبون يقدرون حجم الأعباء والمسئولية التى عليهم في المباريات المقبلة ونتمنى أن يحالفنا التوفيق والتقدم في مراحل المجمعة لما بذلوه من جهد كبير “.