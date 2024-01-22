تشكيل كاب فيردي الرسمي لمواجهة مصر في أمم إفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن بوبيستا المدير الفنى لمنتخب الرأس الأخضر التشكيل الأساسي الذي سيلعب به مباراته أمام منتخب مصر في اللقاء الذي سيجمع بينهما على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا والمقامة حاليًا في كوت ديفوار.

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يخوض منتخب كاب فيردي المباراة بالتشكيل التالي..

في حراسة المرمى : فوزينيا

في خط الدفاع :ويلي سيميدو ،ديني ، لوجان كوستا ،ديلان تافاريز

في خط الوسط :باتريك أندرادي ، كيفين لينيني ،كيني سانتوس

في خط الهجوم :جاري رودريجيز ، جيلسون تافاريز ، ريان مينديز.

فيما يلعب منتخب مصر بالتشكيل الآتي..

في مركز حراسة المرمي : محمد الشناوي.

في خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبدالمنعم منعم - أحمد حجازي - محمد هاني .

في خط الوسط : حمدي فتحي - مروان عطية - امام عاشور -عمر مرموش - أحمد سيد زيزو .

في خط الهجوم: مصطفى محمد.



وكان منتخب كاب فيردي حسم تأهله إلى دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا بعد الفوز في الجولة الأولى على غانا ثم تخطي عقبة موزمبيق.

