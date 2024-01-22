تعرف على المتأهلين من المجموعة الأولى لدور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباريات الجولة الثالث في المجموعة الأولى من كأس الأمم الإفريقية 2023.

وفاز منتخب نيجيريا على نظيره غينيا بيساو بنتيجة 1-0، في ختام دور المجموعات للمجموعة الأولى.

وعلى الجانب الآخر، خسر منتخب كوت ديفوار بنتيجة 4-0 أمام غينيا الاستوائية، اليوم الإثنين، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2023.

وبهذه النتائج، يصعد منتخب غينيا الاستوائية متصدر للمجموعة، ونيجيريا وصيفا.

وجاء ترتيب المجموعة الأولى كالتالي:

1.غينيا الاستوائية - 7 نقاط

2.نيجيريا - 7 نقاط

3.كوت ديفوار - 3 نقاط

4.غينيا بيساو - دون نقاط

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