مدرب محمد صلاح السابق يدافع عنه ضد "الانتقادات الظالمة"



محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

في تصريحات حصرية من قرية نجريج بمحافظة الغربية، علق غمري السعدني، مدرب النجم العالمي محمد صلاح، على إصابته الشديدة خلال المباراة الأخيرة بكأس أمم إفريقيا لعام 2023، المقامة في كوت ديفوار. حيث أكد أن الإصابة كانت كافية لمنعه من استكمال المباراة والانضمام للتدريبات مع المنتخب.

وأضاف السعدني أن صلاح تعرض للظلم وأن هجوم رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على اللاعب غير مبررة.

يأتي ذلك في سياق استعداد المنتخب المصري لمواجهة منتخب الرأس الأخضر مساء اليوم الإثنين، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023. وتحتل مصر المركز الثاني في المجموعة برصيد نقطتين، بينما يتصدر الرأس الأخضر بست نقاط.

يذكر أن البطولة تستمر في كوت ديفوار حتى 11 فبراير المقبل، وتشهد منافسة شديدة بين المنتخبات للتأهل للمراحل القادمة.