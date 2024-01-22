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وائل جمعة: ما حدث بشأن إصابة صلاح إهانة كبيرة لتاريخ منتخب مصر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تحدث وائل جمعة لاعب منتخب مصر السابق في الأستوديو التحليلي لمباراة الفراعنة والرأس الأخضر، عن إصابة محمد صلاح وقرار مغادرته لمعسكر المنتخب الوطني.

وقال وائل: "ماحدث بشأن إصابة صلاح إهانة كبيرة لمنتخب مصر وتاريخه في قارة أفريقيا".

وأضاف: "ما حدث من البداية إلى النهاية خطأ كبير جدا وكل شخص شارك فيه تسبب في هذه الإهانة".

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم مغادرة محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر بعد مباراة الرأس الأخضر، لاستكمال رحلة علاجه من الإصابة التي تعرض لها في مواجهة غانا الماضية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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