مجموعة مصر .. غانا تتقدم على موزمبيق بهدف في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - أنتهي الشوط الأول بتقدم منتخب غانا علي نظيره موزمبيق بهدف نظيف في في المباراة التي تجمع بينهما حاليا على ملعب الحسن واتارا ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار .

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وسجل هدف التقدم الوحيد للمنتخب الغاني جوردان أيو من ركلة جزاء في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول من المباراة.



تشكيل غانا ..

في حراسة المرمى: ريتشارد أوفوري

في خط الدفاع: دينيس أودوي، محمد ساليسو، أليكساندر دجيكو، جيديون مينساه

في خط الوسط: مجيد أشيميرو، ساليس عبد الصمد، جوزيف بانتسيل

في خط الهجوم: أنطوان سيمينيو، جوردان أيو، محمد قدوس



تشكيل موزمبيق

في حراسة المرمى: إيفاني كارمينيو

في خط الدفاع: إنفرين ماتولا، برونو لانجا، فيلشيانو جوني، رينيلدو ماندافا

في خط الوسط: ريكاردو جيماريش، ألفونسو أمادي، إيدسون ميكسير

في خط الهجوم: باتشويو كينج، ويتي، جيني كاتامو