تريزيجيه يسجل هدف التعادل لمنتخب مصر في شباك كاب فيردي

ياسر رشاد - القاهرة - سجل منتخب مصر هدف التعادل أمام كاب فيردي، في المباراة الجارية بينهما مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا بكوت ديفوار.

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واستطاع محمود حسن تريزيجيه من تسجيل هدف مصر الأول والتعادل أمام كاب فيردي في الدقيقة 50 من بداية عمر الشوط الثاني للمباراة، بعد عرضية من أحمد حجازي لقابله بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء .

وكان منتخب كاب فيردي تقدم بالهدف الأول عن جيسلون في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع من عمر الشوط الأول.

ويلعب منتخب مصر المباراة بالتشكيل التالي..

في مركز حراسة المرمي : محمد الشناوي.

في خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبدالمنعم منعم - أحمد حجازي - محمد هاني .

في خط الوسط : حمدي فتحي - مروان عطية - امام عاشور

عمر مرموش - أحمد سيد زيزو .

في خط الهجوم: مصطفى محمد.