أمم افريقيا.. منتخب مصر يتأخر أمام الرأس الأخضر بهدف

ياسر رشاد - القاهرة - أنهى منتخب مصر الشوط الأول من مباراته أمام الرأس الأخضر متأخراً بهدف دون رد في ختام منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

جاءت المباراة مثيرة وحافلة بالنية منذ الدقيقة الأولى، حيث بدأ منتخب مصر بضغط هجومي وحاول مصطفى محمد خطف هدف في الدقائق الأولى من عمر المباراة.

استحوذ منتخب الرأس الأخضر في الدقائق التالية في وسط الملعب ونجح في إجبار المنتخب الوطني على التراجع نسبياً لوسط ملعبه.

إستعاد المنتخب المصري استحواذه على وسط الملعب بعد الـ 10 دقائق الأولى وكاد مصطفى محمد أن يفتتح التسجيل بضربة رأسية مرت فوق العارضة.

وأهدر الثنائي أحمد سيد زيزو وحمدي فتحي فرصة جديدة قبل أن يهدر مصطفى محمد مجدداً أخطر الفرص في الدقيقة 20 بعد متابعة لتسديدة عمر المرموش المرتدة من الحارس.

وفي الدقيقة 38 سدد أحمد فتوح كرة قوية مرت جوار القائم الأيسر ثم سدد زيزو مرة أخرة فوق العارضة.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع يخطف جيسلون مهاجم الرأس الأخضر أول أهداف المباراة لتتعقد الأمور امام المنتخب المصري بعد إنتهاء الشوط بنتيجة 1-0.