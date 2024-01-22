رد فعل محمد صلاح بعد هدف الرأس الأخضر في مرمى مصر.. فيديو

ظهرت علامات الحزن على وجه محمد صلاح نجم منتخب مصر بعد استقبال شباك الفراعنة الهدف الأول من منتخب الرأس الأخضر في كأس أمم أفريقيا 2023.

وسجل منتخب الرأس الأخضر الهدف الأول في مرمى منتخبنا الوطني عن طريق جيلسون تافاريس بالدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وظهر محمد صلاح مصدومًا، وظهرت على وجهه علامات الحزن بعد تسجيل الرأس الأخضر الهدف الأول، كما وضع اللاعب يده على وجهه تعبيرًا عن صدمته بسبب الهدف.

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ويغيب محمد صلاح عن مباراة منتخب مصر ضد الرأس الأخضر بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة غانا بالجولة الثانية وسيغادر معسكر الفراعنة عقب المباراة.

وانتهى الشوط الأول من بتأخر منتخب مصر بهدف دون رد، وحال انتهاء المباراة بخسارة منتخبنا الوطني سيدخل في حسابات معقدة للتأهل ضمن أفضل ثوالث.