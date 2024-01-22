تغيير موعد كأس السوبر السعودي.. رسميًا

أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم مساء اليوم الاثنين، تغيير موعد بطولة كأس السوبر السعودي.

وتأهلت أندية “الاتحاد والنصر، البطل والوصيف في مسابقة دوري روشن للمحترفين، والهلال والوحدة، البطل والوصيف في كأس خادم الحرمين الشريفين، إلى كأس السوبر السعودي.

وسيلاقي فريق اتحاد جدة، حامل لقب كأس السوبر، نظيره الوحدة، في الدور نصف النهائي، فيما سيواجه الهلال نظيره النصر.

وقررت لجنة المسابقات، تغيير موعد إقامة بطولة كأس السوبر السعودي، التي كانت مقررة خلال الفترة بين 27 فبراير و1 مارس المقبل.

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وجاء بيان الاتحاد السعودي لكرة القدم كالتالي:

قال البيان: “جاء قرار لجنة المسابقات، على ضوء التغييرات التي أجراها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على مواعيد مباريات الذهاب والإياب لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

وأضاف: “التي على إثرها تم تعديل موعد عدد من مباريات دوري روشن للمحترفين، بحسب البيان الإعلامي الصادر عن الرابطة”.

واختتم: “تعمل لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي مع الأطراف ذات العلاقة على تحديد موعد جديد يتناسب مع الأوقات المتاحة طبقًا لمتغيرات الروزنامة القارية، على أن يتم إعلانه فور اعتماده”.