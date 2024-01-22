جوهرة أياكس أمستردام يحسم موقفه من الانتقال إلى مانشستر يونايتد

كشف بريان بروبي، مهاجم فريق أياكس أمستردام الهولندي، عن موقفه من الانتقال إلى مانشستر يونايتد خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية في يناير.

وسيبقى بريان بروبي مع أياكس أمستردام هذا الشهر على الرغم من اهتمام مانشستر يونايتد بالتعاقد معه.

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وكان مانشستر يونايتد قد أبدى اهتماماً بضم اللاعب صاحب ال21 عاماً منذ أن قام المدير الفني إريك تين هاج بالاتفاق على تدريب الشياطين الحمر في صيف 2022.

وقد أشارت التقارير الصحفية الأخيرة أن تين هاج يحرص على جذب بروبي لمانشستر يونايتد هذا الشهر حيث يتمتع الثنائي بعلاقة جيدة.

وقال بروبي في تصريحات نقلتها “سبورتس مول” البريطانية : “لا أعرف أي شئ”.

وأضاف: “لقد رأيت ذلك أيضاً، أنا باقي في أمستردام، هل يمكن لمانشستر يونايتد العودة بعرض في الصيف ؟ من يدري”.

وواصل حول إذا كان فيه تواصل مع المدرب الهولندي تين هاج: “ليس لدي أي تواصل مع المدرب، اعتدنا على تبادل الرسائل النصية أحياناً لكن إريك لديه ما يكفي في ذهنه”.

ويعد بروبي هو هداف أياكس أمستردام حتى الآن هذا الموسم ب15 هدف خلال 26 مباراة على الرغم من معاناة الفريق في موسم 2023-2024 ويحتل حالياً المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الهولندي.