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الامارات | صدمة جديدة في منتخب مصر.. اتحاد الكرة يعلن إصابة محمد الشناوي

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أن حارس مرمي منتخب الفراعنه، محمد الشناوي، قد تعرض للإصابة في الكتف خلال مباراة المنتخب مع "الرأس الأخضر" التي انتهت بالتعادل 2 - 2 ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية ببطولة أمم افريقيا المقامة حاليا في كوت ديفوار وتستمر حتى 11 فبراير المقبل.
وقال محمد أبوالعلا طبيب المنتخب المصري في تصريحات للمركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم أن الفحص المبدئي لمحمد الشناوي اثبت إصابته في الكتف.
وأضاف أن مدة غياب اللاعب ستتحدد بعد إجراء الأشعة.

ويعد الشناوي ثاني لاعب يتعرض للإصابة في "الفراعنة" عقب النجم محمد صلاح الذي تأكد غيابه حتى نهاية البطولة، وتقرر عودته إلى الإنجليزي.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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