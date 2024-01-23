وائل جمعة: تريزيجيه أهم من محمد صلاح

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد وائل جمعة لاعب ومدافع منتخب مصر السابق،بدور محمود تريزيجيه مع منتخب الفراعنة في السنوات الأخيرة.

وتعادل منتخب مصر مع الرأس الأخضر بهدفين، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا.

وقال وائل جمعة في تصريحات تليفزيونية " لاعبو المنتخب رجال وبالأخص تريزيجيه ومصطفى ومروان وإمام عاشور ومرموش، هؤلاء سبب تأهل المنتخب".

وأضاف:"هدف التعادل صناعة حجازي ضرب فيه التكتل الدفاعي، تريزيجيه أهم لاعب في منتخب مصر في السنوات الماضية، وأهم من محمد صلاح على مستوى الأداء والتأثير ونتائج المنتخب".

وواصل "صلاح له كل الاحترام، لكن تريزيجيه لاعب حقه مهضوم، انظر إلى تأثيره منذ أن شارك بديلًا".

وأتم حديثه:"تريزيجيه يشعرك بالروح والرجولة والجدعنة والانتماء لمنتخب مصر، والهدف الثاني مصطفى محمد برجولة خلق فرصة من لا شيء، وكل كرة تذهب لـ تريزيجيه تشعرك بالخطورة، هو لاعب لا غنى عنه في منتخب مصر، لا يصح أن يكون هناك لاعب بهذه الإمكانيات ولا يبدأ أساسيًا".