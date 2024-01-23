حُسم الأمر.. بيراميدز يخطف صفقة الأهلي المنتظرة في الشتاء

نجح نادي بيراميدز برئاسة ممدوح عيد المدير التنفيذي في حسم صفقة قوية بعد صراع قوي مع النادي الاهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأكد رجب عبد القادر نائب رئيس المصري البورسعيدي عن رحيل اللاعب مروان حمدي مهاجم الفريق خلال الميركاتو الشتوي الحالي إلى صفوف بيراميدز.

وقال عبد القادر في تصريحات تليفزيونية أن مروان سينضم مباشرًة إلى نادي بيراميدز مقابل مادي فقط دون وجود أسماء تبادلية.

اقرأ أيضًا: كلمة السر في التأهل.. تقييم مميز لـ تريزيجيه مع مصر أمام الرأس الأخضر

وتابع في حديثه أن الساعات المقبلة ستشهد وقيع العقود بشكل رسمي بعد الوصول إلى اتفاق حول كافة البنود وقيمة الاستغناء عن اللاعب.

وكان النادي الاهلي قد دخل في مفاوضات شفهية وقوية مع مروان حمدي لحسم التعاقد معه في الشتاء الحالي قبل الاستقر على التعاقد مع الدنماركي ذو الأصول الفلسطينية وسام أبو علي من الدوري السويدي.