الزمالك يوقع مع نجم المصري البورسعيدي.. وخطوة تحسم الصفقة

نجح نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب في الحصول على توقيع أحد اللاعبين من صفوف نادي المصري البورسعيدي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويأمل نادي الزمالك في الفترة الحالية تعزيز صفوف فريق الكرة الأول بالقلعة البيضاء بعد أزمة الإيقاف التي عانى منها الفارس الأبيض بسبب أزمة المستحقات المتأخرة لصالح سبورتنج لشبونة.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الزمالك توصل لاتفاق نهائي مع اللاعب الجزائري إلياس الجلاصي جناح المصري البورسعيدي تمهيدًا لضمه في الشتاء الحالي.

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وافادت التقارير أن الزمالك فتح مفاوضات قوية مع إدارة المصري لبحث إمكانية انتقال اللاعب الجزائري إلى صفوف القلعة البيضاء في الشتاء الحالي.

ويريد المصري الحصول على مقابل مادي دون دخول اللاعب في صفقات تبادلية مع الفارس الأبيض نظرًا للأزمة المالية التي يعاني منها النادي البورسعيدي خلال الفترة الحالية.