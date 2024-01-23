مدرب الوكرة يشيد بحمدي فتحي ويوجه رسالة لفيتوريا

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد خوسيه مورسيا مدرب فريق الوكرة القطري بلاعبه حمدي فتحي لاعب وسط منتخب مصر، خلال مشاركته مع الفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

أضاف مورسيا خلال تصريحاته على القناة الأولى: شاهدت الثلاث مباريات لمنتخب مصر في كأس الأمم حمدي فتحي لاعب جيد، ومناسب جدا لمركزه ومفيد لنا في نادي الوكرة وأظهر صورة وأداء جيد جدا لكونه يتسم بالإلتزام في الملعب.

وواصل تصريحاته: حمدي فتحي لاعب خط وسط عصري وقوي جدا من الناحية البدنية ومفيد لمصر وكذلك الوكرة.

وأضاف: روي فيتوريا مدير فني رائع ولديه سيرة ذاتية رائعة ولكن حتى الآن لم تطور طريقة لعب مصر مع فيتوريا واتمنى أن يظهر منتخب مصر شخصيته الحقيقية في المباريات المقبلة.

وحول حقيقة اهتمام الوكرة بضم أحمد عبد القادر نجم الأهلي، رد مورسيا قائلا: طلبوا مني رأيي في اللاعب فقط وقلت إنه لاعبا جيدا ولا أستطيع أن أقول أي معلومة محددة عن هذا الأمر، ولكن حتى الآن لا أستطيع أن نجزم ما الذي سوف يحدث.

