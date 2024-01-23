المغربية بشرى كربوبي تقتحم تاريخ كأس أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - قادت المغربية بشرى كربوبي مساء أمس الاثنين، مباراة بين المنتخب النيجيري وغينيا بيساو ضمن الجولة الثالثة، والأخيرة للمجموعة الأولى في بطولة كأس أمم أفريقيا.

لتصبح بذلك أول سيدة عربية تدير مباراة في "الكان" كحكم ساحة، عبر تاريخها، كما أنها ثاني محكمة إفريقية تدير مباراة في كأس الأمم الأفريقية بعد الرواندية سليمة كاسانغانا.

وقبل ذلك الإنجاز تمكنت المغربية، من إدارة العديد من مباريات كرة القدم على المستويين المحلي والقاري.

بشرى كربوبي

وأصبحت بشرى حَكمة مغربية معتمدة في عام 2008، عندما كانت تبلغ من العمر 19 عاما قبل أن تصبح محكمة دولية في 2016 وصعدت لحكام الصف الأول في أفريقيا عام 2018.

وتجمع كربوبي بين مهامها المهنية كضابط شرطة، تعمل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس وسط المغرب، وبين حملها للشارة الاحترافية كحكمة دولية.

دخلت كربوبي التاريخ المغربي لكرة القدم لأول مرة في 10 أكتوبر 2020، حيث قامت بتحكيم مباراة فريق المغرب التطواني ضد فريق أولمبيك خريبكة في الدوري المغربي، وبذلك أصبحت أول امرأة تدير مباراة في هذه المسابقة.

وتُعد كربوبي، أيضًا، أول سيدة مغربية تدير مباراة نهاية "كأس العرش"، وذلك خلال اللقاء الذي جمع بين فريقي الجيش الملكي والمغرب التطواني في مايو 2022.

وفي أمم أفريقيا2021 التي أقيمت في الكاميرون، أصبحت كربوبي أول حَكمة عربية تشارك في نهائيات كأس الأمم الأفريقية للكبار، حيث كتب نهائي أمم أفريقيا 2022 بين مصر والسنغال، والذي انتهى بفوز أسود التيرانجا بركلات الترجيح، سطراً جديداً في كتاب تاريخ بشرى، بعدما أصبحت أول امرأة تشارك في إدارة مباراة نهائية بالبطولة، عقب اختيارها ضمن طاقم حكام الفيديو المساعد، ونالت إشادة خاصة من الاتحاد الأفريقي.

بشرى كربوبي

كما شاركت أيضًا في نهائيات كأس العالم للسيدات 2023، التي أقيمت في أستراليا ونيوزيلندا.

يذكر أن كربوبي نالت يوم 10 من يناير الجاري بدبي، جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي في نسختها الـ 12 باعتبارها، "أفضل حكم عربي لكرة القدم".