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سيدات سلة الأهلي يواجهن مصر للتأمين بالدوري

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ياسر رشاد - القاهرة - يواصل الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي، مبارياته في بطولة الدوري، عندما يلتقي مع نظيره فريق مصر ‏للتأمين.‏

 

تنطلق المباراة في السادسة مساء اليوم، وتقام على صالة الشهداء بمقر الجزيرة، وتمثل أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبات.‏

 

وشهد المران الأخير، تركيزا كبيرا من جانب الجهاز الفني على العديد من الجوانب الخططية والتدريبات التخصصية للظهور بشكل ‏مميز وتحقيق الفوز خلال اللقاء.

كان فريق سيدات سلة الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز على فريق الجزيرة بنتيجة 90-69 في الجولة الماضية من بطولة الدوري.‏

 

سلة الأهلي يستضيف الاتصالات ببطولة الدوري

يخوض الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي، مباراة هامة اليوم الثلاثاء، عندما يستضيف نظيره فريق المصرية ‏للاتصالات في مواجهة قوية ضمن منافسات بطولة الدوري.‏

 

من المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء اليوم، وتقام على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر الجزيرة، ويدخلها الفريق ‏بحثا عن تحقيق الفوز ومواصلة الانتصارات.‏

 

كان الفريق قد نجح في تحقيق فوزا مهما على حساب الزمالك بملعبه بنتيجة 70-69 في اللقاء الذي جمع الفريقين بالجولة ‏السابقة من البطولة.‏

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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