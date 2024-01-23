سيدات سلة الأهلي يواجهن مصر للتأمين بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي، مبارياته في بطولة الدوري، عندما يلتقي مع نظيره فريق مصر للتأمين.
تنطلق المباراة في السادسة مساء اليوم، وتقام على صالة الشهداء بمقر الجزيرة، وتمثل أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبات.
وشهد المران الأخير، تركيزا كبيرا من جانب الجهاز الفني على العديد من الجوانب الخططية والتدريبات التخصصية للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز خلال اللقاء.
كان فريق سيدات سلة الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز على فريق الجزيرة بنتيجة 90-69 في الجولة الماضية من بطولة الدوري.
سلة الأهلي يستضيف الاتصالات ببطولة الدوري
يخوض الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي، مباراة هامة اليوم الثلاثاء، عندما يستضيف نظيره فريق المصرية للاتصالات في مواجهة قوية ضمن منافسات بطولة الدوري.
من المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء اليوم، وتقام على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر الجزيرة، ويدخلها الفريق بحثا عن تحقيق الفوز ومواصلة الانتصارات.
كان الفريق قد نجح في تحقيق فوزا مهما على حساب الزمالك بملعبه بنتيجة 70-69 في اللقاء الذي جمع الفريقين بالجولة السابقة من البطولة.
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