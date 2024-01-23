سيدات سلة الأهلي يواجهن مصر للتأمين بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي، مبارياته في بطولة الدوري، عندما يلتقي مع نظيره فريق مصر ‏للتأمين.‏

تنطلق المباراة في السادسة مساء اليوم، وتقام على صالة الشهداء بمقر الجزيرة، وتمثل أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبات.‏

وشهد المران الأخير، تركيزا كبيرا من جانب الجهاز الفني على العديد من الجوانب الخططية والتدريبات التخصصية للظهور بشكل ‏مميز وتحقيق الفوز خلال اللقاء.

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كان فريق سيدات سلة الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز على فريق الجزيرة بنتيجة 90-69 في الجولة الماضية من بطولة الدوري.‏

سلة الأهلي يستضيف الاتصالات ببطولة الدوري

يخوض الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي، مباراة هامة اليوم الثلاثاء، عندما يستضيف نظيره فريق المصرية ‏للاتصالات في مواجهة قوية ضمن منافسات بطولة الدوري.‏

من المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء اليوم، وتقام على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر الجزيرة، ويدخلها الفريق ‏بحثا عن تحقيق الفوز ومواصلة الانتصارات.‏

كان الفريق قد نجح في تحقيق فوزا مهما على حساب الزمالك بملعبه بنتيجة 70-69 في اللقاء الذي جمع الفريقين بالجولة ‏السابقة من البطولة.‏

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