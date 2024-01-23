بند "الجنيه المصري" يحسم مصير معلول مع الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة على استمرار المفاوضات بين إدارة الكرة في النادي الأهلي ووكيل علي معلول لتجديد تعاقده خلال الفترة المقبلة.

وكشف شبانة خلال برنامجه " من الآخر " والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن إدارة الأهلي عرضت على معلول التجديد لمدة موسمين مع تقاضي كامل عقده بالجنيه المصري فيما يرغب اللاعب في الحصول على نسبة بالدولار .. مشيرا إلى أنه هناك تقارب في وجهات النظر في العديد من بنود التعاقد.

بند خاص في عقد معلول مع الأهلي

وأضاف شبانة أن معلول هو الأجنبي الوحيد في الأهلي الذي يحتوي تعاقده الحالي على بند ينص على حصوله على نسبة ٢٥ ٪ من قيمة عقده بالجنيه المصري.