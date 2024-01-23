إدارة برشلونة تحسم موقف أراوخو من الرحيل

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي برشلونة الإسباني موقفه من قرار بيع لاعبه الأوروجواياني رونالد أراوخو، بعد أن تلقى النادي عرضًا جديدًا من نادي بايرن ميونخ.

وكشفت تقارير إعلامية في وقت سابق عن رغبة النادي البفاري، في التعاقد مع أراوخو في الانتقالات الصيفية القادمة.

وتحدث ديكو، المدير الرياضي لنادي برشلونة، عن الاهتمام الذي أبداه بايرن بضم لاعب الفريق الكتالوني، موضحًا إلى رفضه فكرة رحيل اللعب.

رونالد أراوخو

وقال ديكو في تصريحات إذاعية: "بايرن يريد رونالد أراوخو؟ نحن لا نفكر في بيعه. إنه ليس للبيع"

وأضاف: "إنه أحد أهم اللاعبين الأساسيين لمستقبل برشلونة".

وختم حديثة: "نريده أن يكون سعيدًا وهذا يظهر بشكل دائم، لا يوجد شيء للحديث عنه".

وقد كشف اللاعب نفسه من قبل على مفاوضات، من أجل رحيله عن البرسا قائلا: "لم أتفق مع بايرن ميونيخ وهناك إشاعات أيضا عن انتقالي إلى مانشستر يونايتد لكنني أركز الآن مع برشلونة".

وارتبط أيضا الشياطين الحمر منذ فترة بالتعاقد معه، إذ بايرن ليس النادي الوحيد الذي حاول ضم المدافع الأوروجوياني.

وحذر أسطورة مانشستر يونايتد ريو فيرديناد، لاعب برشلونة من الذهاب إلى الشياطين الحمر.

وعلق فيرديناند قائلا: "إذا كنت لاعبا مثل أراوخو ولدي الجودة والامكانيات لأكون من بين أفضل المدافعين في العالم لماذا سأذهب إلى مانشستر يونايتد؟".

رونالد أراوخو

وأكمل الحديث: "من ذهب إلى مانشستر يونايتد وأصبح أفضل؟ رافاييل فاران أسوأ، كاسيميرو تراجعت قيمته السوقية وأهميته، ستحصل على الكثير من الأموال، برونو فيرنانديز الوحيد الذي أصبح أفضل".

وتابع: "سألقي نظرة على فاران الذي أصبح بديلا للاعب في الأساس مركزه ظهير أيسر -لوك شو- وكذلك يلعب بدلا منه مدافع مخضرم وهو جوني إيفينس الذي عاد للعب بعد 18 شهرا".

وأنهى حديثه قائلا: "إذا كنت مكانه فلن أغامر بمسيرتي وحياتي للذهاب إلى مانشستر يونايتد".

انضم أراوخو إلى فريق برشلونة في صيف 2017 قادما من بوسطن ريفرز الأوروجواياني، ويمتد عقده الحالي حتى 2026.