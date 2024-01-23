شوبير يكشف تطورات جديدة حول مدرب الزمالك الجديد

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الكرة المصرية السابق عن اخر التطورات بشأن المدير الفني الجديد لـ الزمالك الذي سيتولى المهمة خلفًا لـ معتمد جمال.

ويرغب مسئولو نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب في التعاقد مع مدير فني أجنبي ليقود المهمة الفنية بعد رحيل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو في الفترة الماضية نتيجة تراجع النتائج.

وأكد شوبير في تصريحات إذاعية صباح اليوم الثلاثاء أن مجلس إدارة الزمالك يفكر في الأيام الماضية عقب قرارهم باستمرار معتمد جمال والتوقيع على عقد معه لنهاية الموسم بالتعاقد مع مدرب أجنبي.

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وأضاف حارس الاهلي السابق في حديثه” إدارة الزمالك تطمح في التوقيع مع مدير فني أجنبي يكون صغيرا في السن وراتبه حنين، لأن الدنيا مش مستحملة داخل النادي”.

وافاد” كل يوم بيظهر شكاوي وقضايا جديدة، فالعملية مش ناقصة مدرب ياخد راتب عالي”.

وتلقى فريق الزمالك هزيمة ثقيلة في دور نصف النهائي لمسابقة كأس الوحدة الودية، بثلاثية مقابل هدف وحيد، أمام الوحدة الإماراتي على ملعب آل نهيان.