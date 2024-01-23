"كلام حجازي قطعني".. وائل جمعة يفتح النار على فيتوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - فتح وائل جمعة نجم منتخب مصر السابق، النار على البرتغالي روي فيتوريا بسبب أداء منتخب مصر في مواجهة الرأس الأخضر الماضية.

وتعادل المنتخب الوطني مع الرأس الأخضر أمس الإثنين بهدفين لكل منتخب وتأهل للدور التالي من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال وائل جمعة في لقاء تلفزيوني عبر قناة "بي إن سبورتس": "اللي بيحصل ده مش معقول بصراحة، لا فيه خطة ولا أي حاجة وفوضى كبيرة في الأداء خاصة على المستوى الدفاعي".

أكمل؛ "شوف الهدف الأول بتاع الرأس الأخضر، مافيش منتخب كبير يتمركز كدا ده حتى لو فريق بيلعب في الشارع مش هيقف كدا".

أضاف: "كلام أحمد حجازي بعد مباراة كاب فيردي قطعني كأنه بيقول معندناش مدرب، وده واضح جدا جدا".

جدير بالذكر أن منتخب مصر يستعد لمواجهة ثاني المجموعة السادسة في دور ال16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية.