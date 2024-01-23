الزمالك يحدد موعد مرانه الرئيسي قبل مواجهة أم صلال القطري

محمد اسماعيل - القاهرة - تقرر أن يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه الرئيسي في الرابعة والنصف عصر اليوم الثلاثاء بتوقيت الإمارات، الثانية والنصف بتوقيت مصر على ملعب الشهامة بأبوظبي، استعداداً لمواجهة أم صلال القطري غدا الأربعاء.

ويلتقي فريق الزمالك نظيره أم صلال القطري مساء غداً الأربعاء على ستاد آل نهيان في مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة الوحدة الودية، التي تقام حاليا في مدينة أبو ظبي.

وكان فريق الزمالك، تلقى الخسارة في المباراة الماضية من الوحدة الإماراتي في نصف نهائي البطولة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، وظهر اللاعبين بمستوى سيئ.

ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة معتمد جمال، لاستغلال المباريات الودية لتجهيز جميع اللاعبين خلال فترة التوقف الدولي الحالية، نظرا لمشاركة المنتخب الوطني المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام حاليا في كوت ديفوار.

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