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الامارات | رسمياً.. الإصابة تنهي مشوار محمد الشناوي مع منتخب مصر بأمم إفريقيا

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، إصابة محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر بخلع في الكتف يغيب على إثره عن مباريات المنتخب المتبقية في بطولة كأس الأمم الإفريقية، وذلك وفقا لما أثبتته الأشعة.

وأوضح الاتحاد، في بيان، أنه قد تم التنسيق بين الجهاز الطبي بالمنتخب المصري مع نظيره بالنادي الأهلي على كافة الإجراءات بشأن الخطة العلاجية للاعب.

 

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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