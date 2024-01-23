الامارات | رسمياً.. الإصابة تنهي مشوار محمد الشناوي مع منتخب مصر بأمم إفريقيا

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شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. الإصابة تنهي مشوار محمد الشناوي مع منتخب مصر بأمم إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، إصابة محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر بخلع في الكتف يغيب على إثره عن مباريات المنتخب المتبقية في بطولة كأس الأمم الإفريقية، وذلك وفقا لما أثبتته الأشعة.
وأوضح الاتحاد، في بيان، أنه قد تم التنسيق بين الجهاز الطبي بالمنتخب المصري مع نظيره بالنادي الأهلي على كافة الإجراءات بشأن الخطة العلاجية للاعب.
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