الكومي: صلاح يريد العودة للمعسكر في أسرع وقت ولا تقللوا منه

ياسر رشاد - القاهرة - أكد إيهاب الكومي عضو اتحاد الكرة، أن منتخب مصر يملك طبي على أعلى مستوى، مضيفا إلى أن محمد صلاح قائد الفراعنة، يريد العودة بأقصى سرعة ممكنة.

أضاف الكومي في تصريحات تلفزيونية: منتخب مصر يمتلك جهاز طبي على أعلى مستوى، وعندما خضع صلاح للأشعة بعد الإصابة أظهرت أنه يعاني من شد في العضلة الخلفية، مع أول اختبار بعد بدء فترة العلاج، وجد طبيب المنتخب ضرورة إجراء أشعة جديدة وبدأ التواصل مع الفريق الطبي لليفربول.

وتابع: صلاح يريد العودة في أقصى سرعة ممكنة، وهو يرى أن وسائل العلاج أفضل في إنجلترا، صلاح لم يسافر الأحد لأنه يعلم أن مباراة كاب فيردي "عنق زجاجة" وكان يريد مساندة ودعم زملائه.

وأضاف: لا يجب أن تقللوا من صلاح، مندهش من الحملة الممنهجة ضده، فهو رمز لمصر، وأي نجم قد يخفق في أي مباراة.

وواصل: وافقنا كأعضاء اتحاد الكرة على سفر صلاح إلى إنجلترا بعد أخذ رآينا ولم يرفض أحد، ولابد أن نشجع منتخب مصر ونقف خلفه وهذا ليس وقت تصفية حسابات.

وصعد منتخب مصر إلى دور الـ 16 من كأس الأمم الأفريقية، بعد التعادل مع كاب فيردي بهدفين لكلاهما، ليتأهل الفراعنة وصيفا برصيد 3 نقاط، بعد تحقيق ثلاث تعادلات من ضمنهم غانا، وموزمبيق.

