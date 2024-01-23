كوبر يقود سوريا لتأهل تاريخي في كأس آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - قاد الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب سوريا لتحقيق خطوة تارخية بالتأهل للدور الثاني من كأس آسيا بعد الفوز على الهند بهدف دون رد، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب البيت ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور مجموعات كأس آسيا المقامة حاليا في قطر.

جاء هدف اللقاء الوحيد لمنتخب سوريا في الدقيقة 76 عن طريق مهاجمه عمر خريبين.

بهذه النتيجة يصبح ترتيب المجموعة: أستراليا تتصدر ب7 نقاط، ثم أوزبكستان ثانياً ب5 نقاط، ثم سوريا ثالثاً ب4 نقاط، وتتذيل الهند بدون رصيد.

ونجح منتخب سوريا في بلوغ دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته الـ7 بكأس آسيا، حيث يتأهل كأفضل ثالث عن المجموعة الثانية.

وكان منتخب أستراليا قد تعادل مع أوزبكستان بهدف لكل منهما في نفس توقيت مباراة سوريا والهند، ليتأهل الثنائي للدور المقبل وتلحق بهم سوريا.

بدأ اللقاء بحذر من الجانبين إلى أن تحصل منتخب سوريا على ركنية من الجهة اليمنى قابلها بابلو صباغ برأسية أنقذها الحارس، ثم ارتدت وأرسلت عرضية مرة أخرى قابلها أيهم أوسو برأسية علت العارضة.

وفي الدقيقة 19 فاجأ مهاجم سوريا إبراهيم هيسار حارس الهند بتسديدة قوية من خارج المنطقة تصدى لها الحارس ثم قابلها إزاكيل العم بالتصويب في اتجاه المرمى لولا مدافع الهند الذي حولها لركنية.

وقبل نهاية الشوط الأول بتعادل سلبي أنقذ حارس سوريا أحمد مدنية مرماه من هدف محقق للهند بعد انطلاقة من الجهة اليمنى وسدد ليقابله مدنية ويحول الكرة إلى ركنية.

بدأ الشوط الثاني بقوة من جانب منتخب سوريا وأهدر عمر خريبين الذي حل بديلاً لبابلو صباغ، كرة هدف محقق بعد عرضية رائعة من إبراهيم هيسار جاءت سهلة على رأس خريبين الذي وضعها خارج المرمى بغرابة.

ثم أهدر عمار رمضان فرصة التسجيل في الدقيقة 68 بانطلاقة من الجهة اليسرى وكان إبراهيم هيسار في وضعية أفضل للتمرير الكرة له لكنه اختار التسديد بقوة لتمر بجوار القائم.

وفي الدقيقة 76 سجل عمر خريبين هدف تقدم نسور قاسيون بجملة رائعة بينه وبين إبراهيم هيسار في الجهة اليسرى الذب أرسل تمريرة عرضية إلى خريبين راوغ وسدد لتسكن الشباك.

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