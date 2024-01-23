نظام المواجهات في دور الـ ١٦ من كأس أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - تستكمل اليوم منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا 2023 المقامة حاليًا في كوت ديفوار، والتي تستمر منافساتها حتى يوم 11 من شهر فبراير المقبل.

ونكشف لكم نظام المواجهات في دور الـ16 من البطولة مع بداية اتضاح الرؤية وحسم أكثر من منتخب بطاقة التأهل للدور ثمن النهائي وعلى رأسهم منتخب مصر الذي تأهل أمس رسميًا بعد التعادل مع الرأس الأخضر.

وحسمت حتى الآن 5 أندية تأهلها رسميًا إلى دور الـ16 وهم غينيا الاستوائية ونيجيريا من المجموعة الأول و مصر والرأس الأخضر من المجموعة الثانية ومنتخب السنغال من المجموعة الثالثة.

ومن المقرر أن تنطلق مواجهات دور 16 من كأس أمم أفريقيا هو السبت الموافق 27 يناير، وتستمر لمدة 4 أيام على أن ينتهي يوم الثلاثاء الموافق 30 يناير 2024.

مواجهات دور الـ16 من أمم أفريقيا

منتخب مصر "وصيف المجموعة الثانية" سيواجه وصيف المجموعة السادسة والتي تضم المغرب والكونغو الديمقراطية و زامبيا و تنزانيا، وستقام المباراة يوم الأحد 28 يناير في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب لوران بوكو.

منتخب الرأس الأخضر"متصدر المجموعة الثانية" مع ثالث المجموعة الأولى أو الثالثة أو الرابعة، يوم الإثنين 29 يناير الساعة 7 بتوقيت القاهرة، على ملعب فليكس هوفويه.

منتخب غينيا الاستوائية "متصدر المجموعة الأولى" سيواجه ثالث المجموعة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة يوم الأحد 28 يناير الساعة 7 بتوقيت القاهرة على ملعب الحسن واتارا.

منتخب نيجيريا "وصيف المجموعة الأولى" سيواجه وصيف المجموعة الثالثة السبت 27 يناير الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب فليكس هوفويه.

متصدر المجموعة الرابعة سيواجه ثالث المجموعة الثانية أو الخامسة أو السادسة يوم السبت 27 يناير الساعة 7 بتوقيت القاهرة، على ملعب السلام.

متصدر المجموعة الثالثة سيواجه ثالث المجموعة الأولى أو الثانية أو السادسة يوم الاثنين 29 يناير الساعة 10 مساءً على ملعب تشارلس كونان باني.

متصدر المجموعة الخامسة سيواجه وصيف المجموعة الرابعة يوم الثلاثاء 30 يناير الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب أمادو جون كوليبالي.

متصدر المجموعة السادسة سيواجه وصيف المجموعة الخامسة يوم الثلاثاء 30 يناير الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، وستقام على ملعب لوران بوكو.