مدة غياب الشناوي عن الاهلي بعد انتهاء مشواره مع المنتخب

انتهى مشوار محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، مع منتخب مصر بشكل رسمي بعد إصابته أمس.

وكان الشناوي قد أصيب خلال مواجهة منتخب مصر أمام نظيره كاب فيردي، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، أمس الإثنين.

وأكدت الفحوصات الطبية التي خضع لها محمد الشناوي، إصابته بخلع في الكتف، وقد يحتاج إلى تدخل جراحي بنسبة كبيرة.

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ومن المنتظر أن يخضع الحارس الدولي محمد الشناوي، لجراحة عاجلة في الكتف والتي قد تبعده عن الملاعب لمدة شهرين على الأقل.

وتأهل منتخب مصر إلى دور الستة عشر من بطولة كأس أمم إفريقيا، بعد التعادل مع الرأس الأخضر بهدفين لمثلهما، في إطار منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات، في المباراة التي أقيمت أمس الإثنين.