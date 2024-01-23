رسميًا.. ريال مدريد يعلن تمديد عقد نجمه حتى 2028

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني بشكل رسمي تمديد عقد البرازيلي إيدير ميليتاو مدافع المرينجي حتى نهاية موسم 2027\2028.

ويغيب إيدير ميليتاو عن ريال مدريد حتى نهاية الموسم الحالي نظرًا لإصابته صابته بقطع في الرباط الصليبي، لكنه تلقى الدعم من النادي الملكي بتمديد العقد.

ونجح ريال مدريد في الحصول على خدمات النجم البرازيلي قادمًا من بورتو البرتغالي، وتمكن من أن يفوز بـ 9 القاب مع الملكي خلال تلك الفترة.

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وتوج ميليتاو مع الريال ببطولة دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والسوبر الإسباني، وكأس ملك إسبانيا مرة لكل منهم، ومرتين الدوري الإسباني، وكأس السوبر الإسباني 3 مرات.

ولعب إيدير ميليتاو مع الريال في الفترة الماضية 143 مباراة، وسجل 11 هدفًا، كما أصبح لاعبًا دوليًا مع المنتخب البرازيلي وخاض 30 مباراة مع السامبا.