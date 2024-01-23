رسميًا.. محمد الشناوي خارج بطولة أفريقيا بسبب الإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل رسمي، خروج الحارس محمد الشناوي، من بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعدما أثبتت الأشعة التي خضع لها إصابته بخلع في الكتف.

أصدر اتحاد الكرة بيانا جاء فيه: "أثبتت الأشعة إصابة محمد الشناوى حارس مرمى منتخب مصر، بخلع في الكتف ويغيب على أثره عن مباريات المنتخب المتبقية في بطولة كأس الأمم الأفريقية".

وأضاف البيان: "قد تم التنسيق بين الجهاز الطبي بالمنتخب المصرى مع نظيره بالنادى الأهلي على كافة الإجراءات بشأن الخطة العلاجية للاعب".

جدير بالذكر أن محمد الشناوي، تعرض للإصابة خلال مواجهة الرأس الأخضر أمس، وخرج من الملعب ونزل بدلا منه محمد أبو جبل.

وكان منتخب مصر، تأهل لدور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد ثلاثة نقاط.

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