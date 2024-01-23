أمم أفريقيا.. صافرة جابونية لمباراة المغرب وزامبيا

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن طاقم تحكيم مباراة المغرب وزامبيا المقرر لها يوم غدا الأربعاء، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات من كأس الأمم الأفريقية.

أكد الاتحاد الأفريقي، أن صافرة جابونية ستدير مباراة المغرب وزامبيا والتي تجمع بينهما غدا على ملعب لوران بوكو في مدينة سان بيدرو.

أشار "كاف"، إلى أن الحكم الغابوني مبيامي باتريس تانجوي سيدير مباراة الغرب وزامبيا، والجنوب أفريقي توم أبونجيل حكما لتقنية الفيديو المساعد "فار".

ويستعد المغرب لمواجهة زامبيا، ويعتلي الأسود الصدارة في المجموعة السادسة، برصيد 4 نقاط، خلفه الكونغو الديموقراطية بنقطتين، وزامبيا نفس عدد النقاط، وتنزانيا برصيد نقطة واحدة.

المغرب ينتظر وصيف المجموعة الثانية أو الخامسة

ويواجه المغرب حال تصدره وصيف المجموعة الخامسة، والتي تجمع تونس ومالي، وجنوب أفريقيا، نامبيا، أما حال صعوده وصيفا يلتقي مصر وصيف المجموعة الثانية.

