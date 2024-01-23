قائمة الإسماعيلي لمباراة إنبي في كأس الرابطة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن ايهاب جلال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى القائمة النهائية لمواجهة إنبي عصر غدًا الأربعاء على استاد بتروسبورت وذلك ضمن دور المجموعات لبطولة كأس رابطة الأندية.

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وضمت قائمة الإسماعيلي كل من ..

أحمد عادل وكمال السيد وعبد الله جمال ومحمد هاشم وعصام صبحى وعماد حمدى ومحمد بيومى ومحمد حسن ومحمد إيهاب وعبد الله السعيد ومحمد وجدى وعبد الله حسن وأحمد وجيه وعبد الله حسنى و ياو أنور وعبد الرحمن مجدى وحازم مرسى وعمرو سعيد ونادر فرج وحسن صابر وأبو بكر حمزة.

قائمة الإسماعيلي

والجدير بالذكر أن الإسماعيلى خسر من الداخلية بهدف دون رد، ثم من سيراميكا بثلاثة أهداف مقابل هدف ليودع بطولة كأس الرابطة بدون رصيد من النقاط.

