خطوة واحدة تحسم مصير علي معلول مع الاهلي

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن خطوة واحدة تفصل الدولي التونسي علي معلول، عن تجديد عقده مع النادي الاهلي، خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد علي معلول مع النادي الاهلي، في نهاية الموسم الكروي الجاري، وحتى الآن لم يتوصل لاتفاق حول العقد الجديد.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي، إن هناك استمرار للمفاوضات بين إدارة النادي الاهلي ووكيل علي معلول، حول تجديد عقده مع الفريق.

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وأوضح أن الاهلي عرض على معلول التجديد لمدة موسمين مع تقاضي كامل عقده مقابل الجنيه المصري، ولكن النجم التونسي، يرغب في الحصول على نسبة بالدولار.

وأكد شبانة، أن هناك تقارب في وجهات النظر في العديد من بنود التعاقد بين الاهلي وعلي معلول، حيث أن التونسي هو الأجنبي الوحيد في النادي الذي يحتوي تعاقده الحالي على بند ينص على حصوله على نسبة 25٪ من قيمة عقده بالجنيه المصري.