السنغال تفوز على غينيا بهدفين وتتأهل بالعلامة الكاملة

محمد اسماعيل - القاهرة - نجح المنتخب السنغالي في مواصلة الانتصارات ببطولة كأس الأمم الأفريقية، وحقق الفوز على غينيا بهدفين دون رد في ختام مباريات المجموعة الثالثة.

وجاءت المباراة متوسطة المستوى، حيث سيطر المنتخب السنغالي وضغط هجومي من البداية، وفي المقابل اعتمد المنافس على التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة.

وتمكن منتخب السنغال من إحراز الهدف الأول عن طريق عبد الله سيك في الدقيقة 61، وأضاف إليمان ندايان الهدف الثاني في الدقيقة 90.

بهذه النتيجة تأهل منتخب السنغال إلى دور ال16 بالعلامة الكاملة تسعة نقاط، بينما توقف رصيد منتخب غينيا عند أربعة نقاط في المركز الثالث وتنتظر تحديد موقفها من الصعود.

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