"صدام العمالقة".. أول مباراة يتم تحديدها في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

فاز منتخب الكاميرون على نظيره جامبييا بنتيجة 3-2، اليوم الثلاثاء، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط ويتأهل إلى دور الـ16 كثاني المجموعة الثالثة.

وبعدما تأهل منتخب الكاميرون وصيفا للمجموعة الثالثة، سيلاقي وصيف المجموعة الأولى وهو منتخب نيجيريا.

ليصطدم العملاقان في دور الـ16، يوم السبت المقبل الموافق 27 من الشهر الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر.

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