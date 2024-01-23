الأهلي يفوز على الاتصالات في دوري السلة

ياسر رشاد - القاهرة - واصل الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي انتصاراته في دوري السوبر للمحترفين، بالفوز على فريق المصرية للاتصالات بنتيجة 87-78 في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم.

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أقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وشهدت تفوقًا من جانب لاعبي الأهلي، الذين نجحوا في إنهاء الفترة الأولى بنتيجة 24-20، وواصل الفريق تألقه في الفترة الثانية وحسمها بنتيجة 49-42، وتقدم الأهلي في الشوط الثالث بنتيجة 74-55، قبل أن ينهي الفترة الرابعة والمباراة بالفوز بنتيجة 87-78.

وكان فريق رجال سلة الأهلي قد حقق الفوز في المباراة السابقة على الزمالك ‏بنتيجة 70-69 ضمن منافسات بطولة الدوري.

